El llamado por la desaparición de Kytzia Zamora: Joven de 14 años fue vista por última vez a la salida del Liceo Carmela Carvajal

La joven vestía uniforme deportivo y polera verde en el momento en que se le perdió la pista, el pasado miércoles en Providencia.

Durante las últimas horas se ha viralizado la situación que afecta a Kytzia Zamora, estudiante de 14 años del Liceo Carmela Carvajal y a quien se le perdió la pista el pasado 19 de noviembre a la salida del recinto educacional.

De acuerdo a lo informado por T13, se encontró el celular de la menor de edad en la intersección de Elena Blanco con Miguel Claro.

La última vez que se supo de su paradero fue el miércoles pasado, cerca de a las 15:30 horas. En ese momento, vestía con uniforme deportivo y polera verde.

El caso ya está en manos de la Fiscalía Regional Oriente, desde donde se están realizando las primeras diligencias.

Stefany, la madre de Kytzia, indicó al citado medio que “Kytzia no es una niña que nos imaginamos que llegara a ser algo así, es una niña súper tranquila. Excelentes notas, muy buena compañera, apoya a sus compañeras, a sus profesores, responde con sus responsabilidades”.

Junto con asegurar que “estamos destrozados“, además indicó que “no tenemos mucha información de dónde está, no sabemos dónde está, sólo pedimos que difundan su imagen”.