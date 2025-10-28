Krishna Aguilera: Fiscal detalla que homicidio “se da en un contexto de crimen organizado, pero también de violencia de género”

El Ministerio Público sostuvo que el homicidio no solo estuvo relacionado con disputas del crimen organizado y el tráfico de drogas, sino que también tuvo un claro componente de violencia de género, al tratarse de una joven que fue atacada con extrema brutalidad.

El Juzgado de Garantía decretó este martes prisión preventiva para tres adultos y la internación provisoria de una adolescente de 17 años, imputados por su presunta participación en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, joven de 19 años asesinada el 5 de octubre de 2025.

Tras la audiencia, el fiscal metropolitano Occidente, Marco Partén, detalló que el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público, estableciendo que existieron antecedentes suficientes para acreditar un secuestro seguido de homicidio, y la participación directa de los cuatro imputados.

Partén señaló que la investigación apunta a un crimen vinculado al crimen organizado y al tráfico de drogas, pero también marcado por un componente de violencia de género.

“Este homicidio se da en un contexto de crimen organizado, pero también de violencia de género, por la forma en que se cometió y por tratarse de una víctima mujer, brutalmente asesinada, precisamente, entre otras cosas, por su condición”, afirmó el fiscal.

Según los antecedentes expuestos, la víctima habría tenido vínculos previos con una red dedicada al tráfico de drogas liderada por el principal imputado, identificado como Juan Beltrán.

Según detalló el fiscal, la joven habría decidido apartarse de las actividades delictivas y habría entregado información sobre lugares de acopio de drogas, lo que habría motivado una violenta represalia.

“Estamos hablando de una joven de 19 años que, en algún momento, trabajó para Beltrán, quien utilizaba principalmente a mujeres jóvenes para estas operaciones. Cuando una de ellas se apartó de las reglas de la organización, actuaron con extrema violencia y crueldad”, agregó Partén.

La Fiscalía sostuvo que el crimen responde a una combinación de rencillas internas del narcotráfico y castigos machistas dentro de la estructura criminal, lo que refuerza el enfoque de género en la investigación.

El Ministerio Público continuará reuniendo pruebas y no descarta nuevas imputaciones en el marco de un caso que el propio fiscal calificó como “complejo”.