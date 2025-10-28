Decretan prisión preventiva e internación provisoria para cuatro imputados por el crimen de Krishna Aguilera

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, los cuatro involucrados habrían tenido distintos grados de participación en los hechos que culminaron con la muerte de la joven de 19 años.

El Juzgado de Garantía decretó este martes prisión preventiva para tres adultos y la internación provisoria de una adolescente de 17 años, todos imputados por su presunta participación en la desaparición y muerte de la joven Krishna Aguilera, ocurrida el pasado 5 de octubre de 2025.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, los cuatro involucrados habrían tenido distintos grados de participación en los hechos que culminaron con la muerte de la joven de 19 años.

Los acusados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio. Además, a uno de ellos se le imputó el delito de inhumación ilegal.

En tanto, Juan Beltrán, expareja de la víctima y principal acusado por el crimen, será reformalizado el 13 de noviembre en el marco de la indagatoria.

Sin embargo, uno de los 6 detenidos no fue formalizado.

El fiscal metropolitano occidente, Marco Partén, detalló tras la audiencia que “el tribunal ha acogido todas y cada una de las argumentaciones. Ha tenido por acreditado el hecho de haberse cometido aquí un secuestro y posterior homicidio de la víctima. Ha tenido por acreditada la participación de cada uno de los imputados, los términos que nosotros le referimos”.

Además, sostuvo que el crimen se da “en un contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas. Además, con violencia de género, por la forma de comisión y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada, producto precisamente entre otras cosas de su condición”.