Este 28 de noviembre, Gustavo Gatica, joven que sufrió la pérdida total de su visión producto del impacto de perdigones en sus ojos, está de cumpleaños.

Es en este contexto que, la banda británica Keane envió un afectuoso saludo al estudiante de Psicología que está cumpliendo 23 años. A través de un video publicado en las redes sociales, el baterista Richard David Hughes fue el encargado de hablar en representación del grupo.

“Hoy es el cumpleaños 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música. Pero hace un año, la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad”, dijo el músico.

En la publicación, el artista también hizo un llamado a sus seguidores para que se unan a Amnistía Internacional en su país, para movilizar la investigación por el caso de Gatica. “Exijamos justicia para Gustavo. Únase a nosotros y Amnistía UK para actuar”, agregó.

