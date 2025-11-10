País Elecciones 2025

Kast tras consulta sobre vidrio blindado: “Lo que puedo decir es que miedo no tengo”

Por CNN Chile

10.11.2025 / 22:49

Consultado sobre si ha recibido amenazas o tiene indicios de algún riesgo, el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano se limitó a responder que "las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen".

La semana pasada llamó la atención mediática el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano – Partido Social Cristiano) por una particularidad durante uno de sus eventos: un vidrio blindado instalado frente a él, similar a lo que se ha visto en candidaturas estadounidenses como la de Donald Trump.

A propósito de esto, en el marco del debate presidencial Kast fue consultado sobre este elemento, sobre todo si es que existen amenazas o algún indicio de riesgo para que llegara a esta solución.

Sin embargo, el candidato contestó: “las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen”.

“Lo que puedo decir es que miedo no tengo. Y los que tienen que tener miedo son los delincuentes”, se acotó a responder.

