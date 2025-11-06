País chile

A lo Donald Trump: Kast da discurso detrás de un vidrio blindado por seguridad

Por CNN Chile

06.11.2025 / 23:41

Desde el comando, explicaron que la medida se adoptó por ser la primera actividad en un espacio público abierto.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast participó este jueves de un cierre de campaña en Viña del Mar.

Pero lo llamativo fue que el exparlamentario dio su discurso detrás de un vidrio blindado, tal como lo hace el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde el comando, explicaron a The Clinic que la medida se adoptó por ser la primera actividad en un espacio público abierto.

“Se tomaron medidas adicionales de seguridad en consideración a la contingencia y el nivel de protección que se requiere”, detallaron.

Es primera vez que un político nacional utiliza dicha estructura de protección blindada para dar un discurso en espacio abierto en nuestro país.

