Kast suspende reunión en La Moneda tras polémica por cable chino y desata molestia de Boric: “El Presidente electo llegó exigiéndome que me retracte”

Un quiebre se produjo entre el Presidente y el Presidente electo a raíz de los dichos del actual mandatario, quien aseguró que le había informado sobre la situación a su contraparte electa.

Para este martes estaba agendada una nueva reunión bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Sin embargo, de forma sorpresiva, se anunció que dicha cita fue suspendida abruptamente a pocos minutos de iniciarse.

El motivo fue la discusión sobre el cable con China que motivó sanciones por parte de Estados Unidos. Esto, luego que en una entrevista emitida ayer lunes, el Presidente Boric señalara que había informado sobre la situación al equipo de Kast, lo que fue negado por la otra parte.

Luego de la suspensión de la reunión de este martes, el Presidente Boric realizó un punto de prensa en el que señaló que “desgraciadamente, el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

“Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como Gobierno, seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile -que es lo que a mi al menos me convoca- a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponda, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura que Chile se merece”, añadió el mandatario.

Del mismo modo, apuntó a que “hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda”.

Finalmente, sostuvo que “yo le transmito a Chile que -de parte nuestra- existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso”.

“Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. Y a los chilenos y chilenas, les doy mi palabra que, en todo momento, ha existido plena disposición hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea transparente e impecable”, remató Boric.