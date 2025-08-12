Kast sugiere al presidente de Evópoli tomar un “viadil” tras decir que le “dolería la guata” gobernar juntos

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a los dichos del timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien afirmó en Tolerancia Cero: “Me dolería la guata gobernar con Kast”.

En el marco de la carrera presidencial, los dichos del presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, generaron repercusión y llevaron a que el propio abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, saliera a responder.

En Tolerancia Cero de CNN Chile, Santa Cruz señaló que, en un eventual escenario en que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no pasara a segunda vuelta y las alternativas fueran José Antonio Kast o Johannes Kaiser, le “dolería la guata gobernar con Kast”.

La respuesta de Kast

Consultado por los dichos, Kast replicó: “Espero que se mejore pronto, todas las farmacias venden viadil”, y subrayó la importancia de mirar hacia el futuro.

“No tenemos tiempo para discusiones de cómo me siento, cómo no me siento, quién está al lado, al frente o detrás. Nosotros miramos hacia adelante. La crisis es tan grande que no podemos detenernos a comentar dichos de personas que pueden tener su opinión, pero nosotros no las vamos a comentar”, enfatizó.

Finalmente, Kast recordó que desde el inicio de su candidatura ha señalado que, si no pasa a segunda vuelta, “me voy a poner a disposición para trabajar por cualquiera que sea opositor al actual gobierno”.

