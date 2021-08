El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, le respondió a la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jacqueline van Rysselberghe, quien sostuvo que el ex diputado podría ser “una especie de cura de Catapilco” en las próximas elecciones presidenciales.

La parlamentaria comentó a Emol la semana pasada que “da la impresión que no va a haber pacto con José Antonio (en los comicios de noviembre), lo que yo creo que es un error gigantesco por parte de él, porque él puede terminar siendo una especie de cura de Catapilco, y creo que hay que ser bien responsable, porque nuestro país hoy día está enfrentado un escenario bien complejo, en donde podríamos entregarle el país a la izquierda”.

Leer también: “No vamos a apoyar un cuarto retiro”: 5 momentos de Felipe Kast en Tolerancia Cero

¿Qué dijo Kast?

Al respecto, el candidato señaló, tras ser consultado en 24 Horas, que “cuando escucho estas cosas, digo: ‘pucha que le tienen poca fe al candidato que llevaron a las primarias y que salió electo (Sebastián Sichel)’, porque si uno cree que de dos candidatos de derecha no pasa ninguno a segunda vuelta, quiere decir que volvieron los tres tercios y que ese candidato no va a llegar más allá de un tercio y no puede ganar en segunda vuelta”.

“Estas son como las teorías del miedo o los rumores. Entonces, se dice ‘oiga, ¿es cierto que está negociando para ser senador? No, yo voy a ser candidato presidencial, que era un rumor que hubo que desmentir y ahora este temor que instaló la candidatura de Joaquín Lavín”, añadió.

Leer también: “Nunca estuvimos de acuerdo en ir a esa primaria (FA y PC)”: 5 momentos de Natalia Piergentili en Tolerancia Cero

“Podemos dar una gran sorpresa”

Respecto a los personeros políticos que han cuestionado su decisión de postular a La Moneda, Kast dijo que “hoy está Sebastián Sichel en carrera y yo creo que, si fuera tan mal candidato, deberían (Chile Vamos) pensar en cambiarlo, porque lo que dicen hoy las encuestas, en las cuales no creo demasiado, dicen que él está en 30 y yo en 10 (%)”.

“Creemos que, a diferencia de hace cuatro años, con un partido, con un centro de estudios, con un movimiento social, con un trabajo que estamos haciendo desde ya con los apoderados de mesa, podemos dar una gran sorpresa”, afirmó.