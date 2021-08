Tolerancia Cero tuvo como invitada a la Presidenta del PPD, Natalia Piergentili. En conversación con los panelistas, abordó diversos temas: desde la candidatura al Senado del ex ministro, Rodrigo Peñailillo, hasta la decisión de no ir a primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Acá, los mejores 5 momentos que dejó la entrevista en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. Candidatura Rodrigo Peñailillo

“Él ha dado declaraciones y ha dicho que no se escribió en la plataforma del PPD, cosa que es cierta, y que no había mostrado interés por ser candidato al interior del partido, también es cierto. Tiene toda la razón cuando señaló que no se había preinscrito en la plataforma del PPD, ni que al menos esta mesa le había manifestado su interés en ser parlamentario”

2. Financiamiento Irregular de la política

“La verdad es que cuando nosotros planteamos la discusión en la mesa sobre este tema dijimos ‘tenemos que subir los estándares y en este tema fuimos implacables respecto al financiamiento irregular de la política y ¿por qué en ese tema en específico hacer el énfasis? porque la verdad es que eso deterioró mucho la confianza ciudadana, dinamitó el respeto a los partidos políticos transversalmente y ese es un tema sobre el cual nos tenemos que ocupar si es que nos importa seguir en un sistema democrático robusto.

3. “Nunca estuvimos de acuerdo en ir a esa primaria (FA y PC)”

“Sobre la primaria, esa información respecto de que la decisión era ir a esa primaria, no la tuvimos en el momento en que Heraldo baja su candidatura, y nunca estuvimos de acuerdo en ir a esa primaria. Por lo tanto, mas allá del veto que no es la forma, la verdad es que nos obligó a mantenernos en el espacio que era más cómodo.”

4. “Próximo periodo gubernamental será muy difícil”

“Para gobernar, sobre todo el próximo periodo gubernamental que será muy difícil, crisis económica post pandemia si es que no viene otra variante, sumado a implementar lo que resulte de la Convención Constituyente es un gobierno que necesitará legitimidad, gobernabilidad y mayoría”.

5. Unidad Constituyente, un domicilio más propio

“Yo creo que nuestro sector ideológico, valórico tiene más que ver con la Unidad Constituyente que con lo que es el Frente Amplio y el PC, siento que ese es un domicilio más propio”