Kast se distancia de Kaiser y Matthei por debate sobre pena de muerte: “Nosotros defendemos la vida desde la concepción”

A pesar que tanto la abanderada de la UDI como el abanderado del Partido Nacional Libertario apuntaron a casos puntuales donde se podría reponer la pena capital, Kast apuntó a aislar de por vida a los culpables de los crímenes más gravosos.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la reapertura del debate sobre la reposición de la pena de muerte en Chile.

Esto, luego del cruento homicidio de un matrimonio en Graneros, quienes fueron acribillados en su casa por desconocidos.

En este contexto, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) aseguró que “yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar“.

“Uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse“, añadió la exministra del Gobierno de Sebastián Piñera.

Otro candidato presidencial de la oposición, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que evaluaría la pena capital “por ejemplo, en homicidios con violación, especialmente en menores de edad (…) Creo que para ese tipo de casos, casos realmente espantosos, debiese aplicarse la pena de muerte. Para los sicarios también debiese aplicarse”.

Kast se distancia de Matthei y Kaiser por pena de muerte

En este contexto, Kast aseguró que “nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No defendemos la pena de muerte“.

“Pero además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante a un violador, es la cadena perpetua“, acotó también.

En esa misma línea, aseguró que “esa cadena perpetua que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad. Y eso de por vida: la muerte en vida. Resguardando sus derechos humanos, su alimentación, su vestimenta, su alojamiento. Pero aislado. Esa sanción es de verdad“.

“La pena de muerte -incluso- para algunos de estos delincuentes, es una salida por arriba. No se la merecen“, advirtió el candidato presidencial.