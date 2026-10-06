Kast insiste en ampliar plazos de reforma migratoria tras crimen de Aguilera: “A lo mejor a ese delincuente lo habríamos podido expulsar”

El Presidente José Antonio Kast volvió a defender la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de retención de extranjeros para ejecutar expulsiones administrativas y llamó al Congreso a alcanzar acuerdos en materia de seguridad.

Durante su participación en el Summit País Digital, el mandatario recordó el asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera en Lo Espejo, cuyo autor era un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular.

“Yo no digo que si hubiésemos aprobado esa ley el suboficial mayor Cristopher Andrés Aguilera Fernández estaría vivo. No, la ley no lo habría salvado. Pero a lo mejor a ese delincuente extranjero irregular lo habríamos podido expulsar”, afirmó.

Kast sostuvo que actualmente existen más de 50 mil órdenes administrativas de expulsión y aseguró que el plazo vigente dificulta concretarlas.

La reforma impulsada por el Ejecutivo buscaba ampliar de cinco a 30 días el período durante el cual una persona puede permanecer retenida para hacer efectiva una expulsión administrativa. La iniciativa fue rechazada en septiembre por la Cámara de Diputadas y Diputados, al obtener 88 votos favorables, uno menos de los requeridos.

“El Congreso tiene que salir de la trinchera y tiene que entender que en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico somos uno solo”, señaló el Presidente.

Durante su intervención, Kast también anunció que el Gobierno trabaja en una aplicación para que funcionarios en terreno puedan consultar de manera inmediata la situación migratoria de una persona en los registros oficiales.