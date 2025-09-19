José Antonio Kast rechaza recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas en la antesala del Presupuesto 2026

El abanderado del Partido Republicano afirmó, durante la Parada Militar, que el gasto en las instituciones castrenses “no debe tocarse” y llamó al gobierno a actuar con responsabilidad en la discusión del Presupuesto.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó este viernes su rechazo a un eventual recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Parada Militar realizada en el Parque O’Higgins.

El debate surge luego de que en abril el Ministerio de Defensa expusiera ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputadas y Diputados un informe que detallaba ajustes por $16.319 millones para el Ejército, $11.515 millones para la Armada y $6.448 millones para la Fuerza Aérea. El Ejecutivo ha defendido la medida señalando que fue acordada con las ramas castrenses, procurando minimizar los impactos en funciones esenciales.

Tras el desfile, Kast sostuvo que “nosotros siempre hemos estado por recortar el gasto político, jamás el gasto social, jamás el gasto hacia aquellas instituciones que lo dan todo por Chile”.

El aspirante presidencial agregó que espera que “desde el gobierno hagan bien el trabajo de manera responsable” al preparar el Presupuesto 2026 y aseguró que, de ser electo, buscará fortalecer los recursos destinados a las Fuerzas Armadas “en la medida que la ciudadanía nos elija”.