Kast rechaza envío de ayuda a Cuba por parte del Gobierno y afirma que “se debe exigir” democracia en la isla

El presidente electo, José Antonio Kast, recortó sus vacaciones retomó su agenda la jornada de este lunes y se mostró en contra de la ayuda enviada por la administración de Gabriel Boric a Cuba, en medio de la crisis humanitaria que se vive en la isla.

Cuba está atravesando una crisis por las sanciones impuestas por Estados Unidos a los países que le suministren petróleo, la cuales están en vigencia desde el 29 de enero. Tras esto, la isla ha sufrido de grandes apagones y desabastecimiento.

Ante esto, el gobierno anunció una ayuda de 1 millón de dólares para Cuba por medio de la UNICEF. Esta donación generó reacciones divididas entre el oficialismo y la oposición por la postura política de Cuba.

El presidente electo rechazó la ayuda enviada y dijo: “No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”.

“Cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto”, añadió.

En cuanto al bloqueo comercial por parte de Estados Unidos a Cuba, Kast señaló: “(El bloqueo) Es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, que llegue tecnología”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, explicó “no (es ayuda) al Gobierno de Cuba, no (es) una ayuda al Partido Comunista de Cuba“. Asimismo, recordó que a través del mismo organismo, se realizaron aportes humanitarios a Ucrania, Gaza y la propia Cuba tras el último huracán que azotó la isla el 2025.