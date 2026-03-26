Kast llama a no manifestarse en el Metro: “Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas”

"No afectemos más la patria", pidió el presidente.

El presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Transporte y Hacienda, Luis de Grange y Jorge Quiroz, firmó el decreto promulgatorio de la ley de Emergencia Energética.

La normativa corresponde a las medidas de mitigación anunciadas por el Ejecutivo debido a la histórica alza en el precio de los combustibles, que comenzó a regir este jueves 26 de marzo.

En ese contexto es que se realizaron algunas convocatorias a manifestaciones para esta jornada, las que se han realizado en la Alameda, en el centro de Santiago.

Así, el presidente pidió que “no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, el Metro para manifestarse”.

“Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca, porque el transporte colectivo, tanto el Metro como los buses, taxis colectivos y transporte escolar, lo único que hace es facilitarle la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo del combustible”, dijo.

Y agregó: “Nosotros no podemos ocultar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Y nosotros, vuelvo a insistir, siempre vamos a estar de manera transparente comunicando las buenas noticias y también dando a conocer aquellas noticias que nos afectan y que requieren la colaboración de todos”.