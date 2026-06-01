Kast en su Cuenta Pública sobre seguridad: “No hay territorios vedados para el Estado”

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast centró un bloque relevante de su discurso en seguridad, afirmando que “no hay territorios vedados para el Estado” y que el Gobierno avanza en la recuperación de zonas que el crimen organizado controló durante años. Kast reconoció que al 31 de mayo Chile registró 378 víctimas de homicidio, cifra inferior a las 444 del mismo período del año anterior, aunque la calificó como “muy alta”.

El mandatario anunció que en las próximas semanas el Gobierno desplegará un plan de intervención barrial intensivo en 50 barrios críticos, con copamiento policial focalizado, patrullajes preventivos y operativos contra mercados ilícitos y el crimen organizado. Mencionó avances previos en sectores como Cerro Chum, El Voro, Cartagena y La Chimba, y advirtió que vendrán más intervenciones.

Fronteras, puertos y tecnología

En materia fronteriza, Kast destacó la excavación de zanjas, el despliegue de drones y acuerdos alcanzados con Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador en una cumbre reciente. En carreteras, anunció el programa “Escudo en Ruta” con control vehicular permanente e inteligencia artificial. En puertos, señaló medidas para mejorar la trazabilidad de carga y el control de contenedores.

Sobre tecnología, el presidente reconoció que Chile dispone de múltiples cámaras de televigilancia pero “no están integradas”, y anunció la instalación de nuevos pórticos con lectores de patentes inteligentes para complementar las salas de monitoreo existentes.