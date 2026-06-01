Cuenta Pública: Kast anuncia bono de $30.000 por niño para el 80% más vulnerable con hijos de hasta 13 años

El presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública la entrega de un apoyo económico dirigido a las familias más vulnerables del país.

La medida consiste en un bono de $30.000 por niño para los hogares del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años.

El anuncio se enmarca en un paquete más amplio de medidas paliativas que el gobierno implementó tras el alza en el precio de los combustibles.

Entre ellas figuran el congelamiento de las tarifas del transporte público, la reducción y congelamiento del precio de la parafina durante el invierno, un cupón de gas licuado para el 80% más vulnerable y un apoyo económico a taxistas, colectiveros y transportistas escolares, además de un alivio para pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

Kast reconoce que el alza de combustibles “golpeó fuerte” a las familias

El presidente reconoció en su discurso que el alza de los combustibles golpeó fuerte a las familias y que el gobierno no siempre logró explicar a tiempo el fundamento de esas decisiones.

Sin embargo, defendió las medidas adoptadas como correctas a la luz de la evolución de la guerra en Medio Oriente y la magnitud de la crisis fiscal, señalando que el país está hoy mejor preparado para enfrentar las incertidumbres del futuro.

El mandatario subrayó que el impacto del alza del costo de vida es especialmente duro en los hogares con hijos, donde los gastos no pueden esperar.

En ese sentido, el bono de $30.000 por niño apunta directamente a aliviar la presión sobre las familias en edad de crianza, etapa que el propio Kast describió como la que más exige en tiempo, cuidado y recursos económicos.

La medida se suma al contexto de emergencia económica que el presidente describió en su cuenta, marcado por más de 940 mil personas sin empleo, 40 meses consecutivos de desempleo sobre el 8% y un déficit estructural de 3,7% del PIB heredado de la administración anterior.