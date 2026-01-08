País josé antonio kast

Kast confirmó anuncio de gabinete para el martes 20 de enero y bromeó con el número de ministros

Por Valentina Sánchez Cárdenas

08.01.2026 / 11:53

Ese día "van a saber si hay biministros, triministros y más, o quizás no", dijo el presidente electo.

El presidente electo José Antonio Kast confirmó que el martes 20 de enero dará a conocer los nombres que conformarán su futuro gabinete.

Este jueves, Kast participó en el foro “Prioridades para Chile” de Icare en la comuna de Las Condes, donde entregó luces de lo que será la definición del gabinete.

En la instancia, además, hizo un diagnóstico, deslizó críticas de lo que no se ha concretado durante la actual administración y habló sobre la proyección que tiene para su gobierno, que ha denominado como “de emergencia”.

“Es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, por la incertidumbre y por la renuncia a gobernar con realismo. No es tan difícil ver lo que está pasando”, dijo.

El mandatario electo también dio a conocer que el próximo 20 de enero presentará a su gabinete y bromeó con el número de ministros que llegarán en marzo.

“El día 20 de enero vamos a confirmar a quiénes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay biministros, triministros y más, o quizás no. Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierra”. comentó.

Y añadió: “Los medios especulan, y está muy bien porque es su labor, que uno toca una motosierra y dicen ‘ah, va a pasar la motosierra’. Yo nunca he usado una motosierra y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país; cada país tiene su propia realidad”.

