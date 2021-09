El icónico monumento del ex presidente Salvador Allende, ubicado en la comuna de San Joaquín, amaneció vandalizado durante la mañana de este viernes 17.

Junto con lanzarle pintura y poner el recipiente sobre el monumento, los responsables dejaron rayados en los que se puede leer “asesino” ó “ladrón”.

Ante eso, José Antonio Kast se refirió al hecho. El candidato presidencial del Partido Republicano diferenció la actitud de sus partidarios con la izquierda.

“Nosotros nunca hemos actuado con violencia, a diferencia de la izquierda intolerante”, aseguró.

Además, el presidenciable enfatizó en que “si hay personas intolerantes que no aceptan que esté la figura de un ex presidente, bueno, que hablen con el alcalde, que vean con el Concejo Municipal y que retiren como corresponde la estatua que no les parece“.

“Lo que no podemos aceptar es la violencia de ningún sector. Nosotros siempre hemos enfrentado la política con ideas, con la razón, con la fuerza de la verdad. Nunca hemos ejercido la violencia física, verbal o virtual contra nadie“, dijo.

Kast cerró su intervención declarando que “si alguien quiere retirar alguna estatua, como nosotros hemos dicho que queremos retirar la estatua del ex presidente Allende, lo haremos de acuerdo a la ley, nunca por la fuerza”.