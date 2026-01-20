País josé antonio kast

Kast anuncia gabinete con énfasis en seguridad y apuesta por conformar un gobierno de emergencia

Por Polet Herrera

20.01.2026 / 21:34

El presidente electo, José Antonio Kast, durante la presentación de su gabinete, enfatizó su plan de implementar un gobierno de emergencia una vez que asuma el próximo 11 de marzo de 2026.

Durante la noche de este martes, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete, que lo acompañará durante el mandato que iniciará el próximo 11 de marzo.

Asimismo, enfatizó la arista económica, remarcando que “vamos a generar las condiciones para volver a crecer y generar empleos de calidad”.

