José Antonio Kast presenta su gabinete ministerial: Así quedó conformado

Por Arelí Zúñiga

20.01.2026 / 21:33

Con una fuerte presencia de ministros independientes y una participación acotada de partidos como la UDI, RN, Republicanos y Evópoli, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer la nómina completa de su gabinete.

La noche de este martes, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer la conformación de su gabinete ministerial.

Este está integrado por 24 carteras y marcado por una fuerte presencia de ministros independientes, junto con representantes de partidos de la oposición tradicional, —ChileVamos—, como la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, pero también de conglomerados como el Partido Republicano, Demócratas y el Partido Social Cristiano.

En el comité político destacan nombres como el exministro Claudio Alvarado (UDI), el senador José García Ruminot (RN), la periodista Mara Sedini (IND), el empresario Francisco Pérez Mackenna y la exfiscal Trinidad Steinert, también independiente.

En términos de perfil, el gabinete presenta una edad promedio de 54 años. La ministra más joven es Judith Marín, titular de la cartera de la Mujer, con 30 años, mientras que el ministro de mayor edad es Jaime Campos, a cargo de Agricultura, con 72 años.

La conformación incluye a 13 hombres y 11 mujeres, y muestra un equilibrio territorial: 13 ministros son originarios de Santiago y 11 provienen de regiones.

Respecto a la formación profesional, el equipo ministerial está compuesto por seis abogados, cinco ingenieros comerciales o economistas, tres ingenieros civiles, dos profesoras, además de un médico, una socióloga, un publicista, un ingeniero agrónomo, un arquitecto, una atleta, un contador auditor y una periodista.

En el ámbito académico, destacan nueve egresados de la Pontificia Universidad Católica y cuatro de la Universidad de Chile, junto a profesionales formados en universidades como Gabriela Mistral, Adolfo Ibáñez, La Serena, Católica de Valparaíso, Los Andes, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción, Universidad Central y la Universidad de La Frontera.

Revisa a continuación el listado completo:

  • Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
  • Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)
  • Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (Independiente)
  • Ministerio de Defensa: Fernando Barros Tocornal (Independiente)
  • Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)
  • Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)
  • Ministerio de Economía y Mineería: Daniel Mas (Independiente)
  • Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Partido Republicano)
  • Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)
  • Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Partido Radical*)
  • Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
  • Ministerio de Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)
  • Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Partido Republicano)
  • Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)
  • Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (Independiente)
  • Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)
  • Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)
  • Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente)
  • Ministerio del Deporte: Natalia Duco (Independiente)
  • Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)
  • Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)
  • Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)

