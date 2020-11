La diputada Karol Cariola (PC) expresó sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera por su oposición al segundo retiro del 10% de los fondos de AFP y también por su respuesta ante la crisis sanitaria.

“Aquí estamos una vez más legislando sobre esta materia. Todo esto por un gobierno y un ministro que no han querido entender las necesidades más apremiantes de nuestros país“, dijo durante la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La parlamentaria planteó: “¿Cuál es la idea, le pregunto al sr. ministro Ignacio Briones, que hoy no está en la sala? Impuesto a los súper ricos no, primer retiro no, segundo retiro no”.

“Ministro Briones, si no va a ayudar, no estorbe, y le envío con usted el mismo mensaje al gobierno y al Presidente de la República: si no van a ayudar a las familias, si no se van a poner de manera decidida al lado de los hogares, dejen de entorpecer el trabajo de este Congreso Nacional”, continuó.

Finalmente, llamó al oficialismo a que “dejen de detener, de dilatar, de impedir y amenazar por los pocos caminos de salida que hemos logrado abrir en este espacio limitado”.