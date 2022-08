“Deje de faltar a la verdad”. Con esas palabras, la diputada Karol Cariola (PC) emplazó a la diputada Pamela Jiles (PH) durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Todo comenzó cuando la parlamentaria del PH solicitó poner en tabla el proyecto del sexto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Lee también: Encuesta Data Influye: 47% se inclinaría por la opción Apruebo y 53% por el Rechazo

“Me parece que lo que correspondería es poner ese proyecto en tramitación lo antes posible, dado que la situación de la población y el requerimiento por ese sexto retiro es urgente. Si el Gobierno no está de acuerdo con el sexto retiro, como lo ha expresado, que lo lleve al Tribunal Constitucional cuando corresponda”, manifestó Jiles.

Cariola, quien preside la Comisión de Constitución, comentó: “Le pido, diputada Jiles, que en honor a la verdad, a la inteligencia de las personas, deje de alterar la información, de mentir y de tratar de transformar una realidad que no es, primero porque no es reiterada (la intención de) que se ponga en tabla el proyecto, porque no lo ha hecho y la vez que pudo hacerlo encogió los hombros y no dijo nada“.

“El proyecto fue declarado admisible por la mesa de esta Cámara y luego entonces se pasa a la Comisión correspondiente (…) y luego lo que corresponde es que la presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla“, respondió Jiles.

Lee también: Comisión de Constitución de la Cámara pasó a Sala proyecto que rebaja el quorum de reformas constitucionales a 4/7

Cariola, quien preside la Comisión de Constitución, aclaró: “No es así, diputada. Deje de faltar a la verdad, por favor. Es que no es verdad diputada y, además, es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto. Quien lo había solicitado era el diputado Alinco”.

Pamela Jiles pidió que la dejaran seguir dando su postura, pero Karol Cariola aseveró que “es mi deber tener que interrumpirla, porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorsionar lo que ha ocurrido en esta Comisión que, por lo demás, está en las actas que usted misma ha aprobado”.

Mira aquí el momento: