Encuesta CEP: Un 52% desaprueba al Presidente José Antonio Kast y un 34% aprueba su gestión

Este miércoles se dio a conocer una nueva versión de la encuesta CEP, en la que aborda los primeros meses de la administración del Presidente José Antonio Kast.

En este contexto, el sondeo reveló cifras sobre la evaluación del gobierno y sobre personajes políticos del país.

Sobre este punto, ante la pregunta “Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?”, un 52% aseguró que la desaprueba.

Por otra parte, un 34% manifestó aprobar la forma en que el Presidente está conduciendo el Gobierno, mientras que un 9% señaló que no aprueba ni desaprueba y un 5% que no sabe o no responde.