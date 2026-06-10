El Sindicato de Directores de Arte acusa a Scorsese de “traicionar” a los artistas al promover una herramienta de IA

El Sindicato de Directores de Arte emitió un comunicado crítico contra Martin Scorsese tras conocerse su rol como asesor del producto de inteligencia artificial FLUX, desarrollado por Black Forest Labs. En el material promocional de la empresa, el director ganador del Oscar plantea que la IA generativa puede ser una solución para comunicar visualmente las ideas de un director a su equipo, incluyendo la creación de storyboards.

El sindicato, que representa a artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción y otros profesionales de la industria cinematográfica, respondió con un comunicado titulado “Sr. Scorsese, el negocio no está en flujo”, afirmando que el director “le da la espalda a los artistas humanos que a lo largo de su carrera lo ayudaron a crear sus obras más memorables”.

“Una traición a la naturaleza colaborativa del cine”

The Art Directors Guild, IATSE Local 800 #adg800 has issued a statement on Martin Scorsese’s recent promotion of generative Artificial Intelligence (AI): “Mr. Scorsese, The Business is not in flux. Oscar winning director Martin Scorsese is turning his back on the human artists… pic.twitter.com/7vyqOVGWOZ — Art Directors Guild (@ADG800) June 9, 2026

Según reportó NME, el gremio argumenta que la IA generativa solo puede producir ese tipo de trabajo “ingiriendo grandes cantidades de obra con derechos de autor, probablemente extraídas de internet sin consentimiento, crédito, compensación ni transparencia”. El comunicado concluye que considerar que las contribuciones de los artistas sindicalizados pueden ser imitadas o superadas por la IA “es una traición a la naturaleza colaborativa del cine”.

Scorsese, por su parte, defendió su postura en el video señalando que “el cine es un medio joven, solo tiene alrededor de 125 años, así que tenemos que estar abiertos a cómo puede evolucionar”.