Inflación en EE.UU. sube al 4,2% anual en mayo, su nivel más alto en tres años, impulsada por el alza del petróleo

El Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (CPI-U) de Estados Unidos subió 0,5% en términos mensuales ajustados por estacionalidad en mayo, tras haber aumentado 0,6% en abril, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
En términos anuales, el índice acumuló un alza de 4,2%, el nivel más alto desde abril de 2023, cuando llegó al 4,9%.
Energía explica más del 60% del alza mensual
El componente energético fue el principal motor del alza mensual, con un incremento de 3,9% en mayo —similar al 3,8% de abril— y explicando más del 60% del aumento mensual total. La gasolina subió 7,0% en el mes y acumula un incremento de 40,5% en los últimos doce meses.
El precio del fuel oil registró un alza anual de 58,9%, mientras que la electricidad subió 0,6% en el mes y 5,9% en el año. En contraste, el gas natural bajó 0,5% mensual.
IPC subyacente sube solo 0,2% y ubica su tasa anual en 2,9%
El IPC subyacente —que excluye alimentos y energía y es el indicador más seguido para la política monetaria— subió solo 0,2% en mayo, tras haber aumentado 0,4% en abril, ubicando su tasa anual en 2,9%.
Entre los componentes que más subieron en el mes destacan las tarifas aéreas (2,7%), la comunicación (1,3%), el cuidado personal (1,0%) y los servicios médicos (0,5%). En sentido contrario, el seguro de vehículos motorizados bajó 1,7% en el mes, aunque acumula una caída de 2,0% en doce meses.
El índice de vivienda —el componente de mayor ponderación en la canasta— subió 0,3% mensual y 3,4% en doce meses, con el arriendo de residencia primaria aumentando 0,4% en el mes y el equivalente al arriendo de propietarios subiendo 0,3%.
El próximo informe del IPC, correspondiente a junio de 2026, está programado para el martes 14 de julio.
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