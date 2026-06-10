Inflación en EE.UU. sube al 4,2% anual en mayo, su nivel más alto en tres años, impulsada por el alza del petróleo

El Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (CPI-U) de Estados Unidos subió 0,5% en términos mensuales ajustados por estacionalidad en mayo, tras haber aumentado 0,6% en abril, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En términos anuales, el índice acumuló un alza de 4,2%, el nivel más alto desde abril de 2023, cuando llegó al 4,9%.

Energía explica más del 60% del alza mensual

El componente energético fue el principal motor del alza mensual, con un incremento de 3,9% en mayo —similar al 3,8% de abril— y explicando más del 60% del aumento mensual total. La gasolina subió 7,0% en el mes y acumula un incremento de 40,5% en los últimos doce meses.

El precio del fuel oil registró un alza anual de 58,9%, mientras que la electricidad subió 0,6% en el mes y 5,9% en el año. En contraste, el gas natural bajó 0,5% mensual.

IPC subyacente sube solo 0,2% y ubica su tasa anual en 2,9%

El IPC subyacente —que excluye alimentos y energía y es el indicador más seguido para la política monetaria— subió solo 0,2% en mayo, tras haber aumentado 0,4% en abril, ubicando su tasa anual en 2,9%.

Entre los componentes que más subieron en el mes destacan las tarifas aéreas (2,7%), la comunicación (1,3%), el cuidado personal (1,0%) y los servicios médicos (0,5%). En sentido contrario, el seguro de vehículos motorizados bajó 1,7% en el mes, aunque acumula una caída de 2,0% en doce meses.

El índice de vivienda —el componente de mayor ponderación en la canasta— subió 0,3% mensual y 3,4% en doce meses, con el arriendo de residencia primaria aumentando 0,4% en el mes y el equivalente al arriendo de propietarios subiendo 0,3%.

El próximo informe del IPC, correspondiente a junio de 2026, está programado para el martes 14 de julio.