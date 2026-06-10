Qué hacer en vacaciones de invierno: Wonder Park y Alicia Wonderland Experience anuncian fechas

Las vacaciones de invierno comienzan a mover la cartelera familiar en Santiago.

Entre junio y julio, la Región Metropolitana contará con alternativas pensadas para niños, adolescentes y adultos, con propuestas que incluyen juegos mecánicos, espectáculos en vivo, actividades interactivas y espacios de entretención para distintos públicos.

Entre las opciones anunciadas están Wonder Park, que se instalará en Mall Arauco Maipú, y Alicia Wonderland Experience, una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Lewis Carroll que llegará al Centro Cultural Estación Mapocho.

Wonder Park en Maipú

Wonder Park funcionará desde el 1 de junio hasta el 6 de julio en Mall Arauco Maipú.

El parque contempla atracciones para distintas edades, desde juegos familiares como el carrusel y el Wacky Worm hasta alternativas de mayor intensidad, como Tagadá.

De acuerdo con la información del evento, la propuesta estará orientada a familias que buscan actividades durante el receso escolar, con un sistema de pulsera ilimitada para acceder a las atracciones del recinto.

La organización también informó que el parque operará bajo un formato boutique, con aforo controlado y equipamiento ajustado a la normativa técnica aplicable a este tipo de instalaciones.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketplus, mientras que los horarios serán informados por la producción.

Alicia Wonderland Experience en Estación Mapocho

El segundo panorama es Alicia Wonderland Experience, que se realizará entre el 18 de junio y el 5 de julio en el Centro Cultural Estación Mapocho.

La propuesta fue creada por Extraordinario Circo, los mismos realizadores de Alicia en el Circo de las Maravillas, y combina espectáculo circense, actividades interactivas, juegos mecánicos, inflables, pinta caritas, concursos y espacios temáticos.

La experiencia está inspirada en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, obra publicada por Lewis Carroll en 1865 y convertida con el tiempo en una de las historias más reconocibles de la literatura fantástica infantil.

En este caso, el evento se presenta como un recorrido familiar de hasta cuatro horas, donde el público no solo asiste al show, sino que también participa en distintas actividades antes y después de la función.

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Para el jueves 18 de junio, Alicia Wonderland Experience tendrá una función a las 18:00 horas, con apertura de puertas a las 17:00 y cierre del parque a las 20:00.

Desde el viernes 19 de junio hasta el domingo 5 de julio, las funciones serán a las 15:00 y 18:00 horas, con apertura de puertas a las 14:00 y cierre del recinto a las 20:00.