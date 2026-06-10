“No es problema de este gobierno”: Alvarado responde a Boric por embargos a deudores del CAE

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a las críticas del expresidente Gabriel Boric por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El exmandatario cuestionó a través de X una supuesta “contradicción” del oficialismo entre la dureza con que se persigue a morosos del CAE y el rechazo al levantamiento del secreto bancario.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”, escribió Boric.

Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 10, 2026

“No mezcle situaciones”

Desde La Moneda, Alvarado rechazó los cuestionamientos del expresidente y sostuvo que se trata de temas distintos.

“Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera cómo corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”, señaló en un punto de prensa.

Luego apuntó a la promesa de condonación del CAE durante la administración anterior.

“Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, afirmó.

El biministro sostuvo que parte del actual escenario se explica, a su juicio, por las expectativas generadas durante el gobierno anterior respecto de una eventual condonación.

“Cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar”, planteó.

“En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, agregó.

Alvarado defendió las acciones de cobro impulsadas por el Ejecutivo y afirmó que buscan recuperar recursos públicos.

“Este es un gobierno serio y responsable, que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a $3,5 millones”, concluyó.

La polémica por los embargos a morosos del CAE se instaló luego de que se conocieran casos de personas afectadas por cobros o retenciones asociadas a deudas estudiantiles impagas.

En paralelo, desde el Gobierno han defendido que las medidas apuntan a deudores con capacidad de pago, mientras parlamentarios de oposición han pedido aclarar los criterios utilizados y advertido eventuales efectos sobre personas en situaciones económicas complejas.