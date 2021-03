Las palabras de doctora Izkia Siches y su juicio al manejo del Gobierno en la pandemia siguen generando reacciones. Una de las más llamativas es la misiva que la también doctora y hoy ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, escribió directamente a la presidenta del Colegio Médico.

En ella, la secretaria de Estado habló en calidad de miembro del Colmed y dijo que sintió “profundo dolor y decepción” al ver las declaraciones de la timonel del gremio, quien en una entrevista en el podcast La Cosa Nostra tildó a miembros del Ejecutivo de “infelices” y expresó que “ningún gobierno nos había tratado tan mal”.

“Muchos médicos hemos ocupado cargos de elección popular, sin embargo, la presidencia del Colegio Médico cumple otro rol. Un rol que muchas veces debe ser político, pero que, a mi juicio, nunca debe ser partidista”, dice Rubilar en la carta.

“Usted misma, en la polémica conversación que sostuvo hace unos días, reconoció que ‘perdí los grados de libertad hace rato’, ya que ‘donde vaya soy la presidenta del Colegio Médico’. Y también usted, en una actitud llena de coraje, y que de seguro le generó costos políticos y personales, apostó por llegar a un acuerdo con el Gobierno para reabrir los colegios, demostrando con eso que su interés estaba puesto en el bienestar de los niños y niñas por sobre las diferencias políticas”, escribió.

“Por lo anterior, Izkia, me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con ‘todos los infelices’ cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”, agrega.

Podría renunciar

Rubilar, además, llamó a Siches a “enmendar el rumbo” y reconocer el “error” al haber emitido las declaracaciones en las que también dijo que el ministro de Salud, Enrique Paris, era “un buen soldado”.

“Espero, con la confianza que me genera el peso de la institución de la que ambas somos parte, que enmiende el rumbo. De no ser así, no sólo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza -por los años que llevo colegiada- me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile”, explicó.

Finalmente, complementó diciendo que “esto no es por una molestia personal, sino porque sus dichos agreden injustamente a colegas como la Dra. Paula Daza y el Dr. Alberto Dougnac, los médicos Directores de Servicio y Seremis, al dos veces Presidente de la Orden, Dr. Enrique Paris, y a todos quienes a lo largo de Chile, día a día -con aciertos y errores- dan su máximo esfuerzo por el bienestar de nuestros compatriotas”.