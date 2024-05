Juzgado resolverá el lunes si decreta cautelares contra Jadue y defensa critica que petición de formalización fue tardía

En la tercera jornada de formalización del alcalde de Recoleta, el abogado Ramón Sepúlveda intervino en su defensa. Según dijo, confía en que la jueza desestime la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Este viernes se dio inicio en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago a la tercera jornada de formalización de Daniel Jadue (PC), acusado por la Fiscalía por la comisión de presuntos delitos en el marco de la compra de insumos médicos de la ahora desaparecida Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) durante la pandemia del Covid-19.

La indagatoria es liderada por la fiscal especializada Giovanna Herrera, quien durante las jornadas previas pidió la prisión preventiva para el imputado, a quien acusan de haber cometido fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal.

Hoy viernes la jueza Paulina Moya otorgó cerca de una hora al abogado defensor del alcalde de Recoleta, Ramón Sepúlveda, para que exponga sus argumentos. Y señaló que el lunes se otorguen eventuales medidas cautelares contra Jadue.

Así las cosas, el jurista continuó con los alegatos que quedaron pendientes el jueves, en relación con el delito de fraude al fisco, y aseveró que no hay argumentos que sustenten que su defendido efectivamente cometió un delito de fraude al fisco.

“No se dan ninguno de los presupuestos legales para que se configure en esta imputación absolutamente injustificada el delito de fraude al fisco respecto al alcalde de Recoleta. El prejuicio que tiene la fiscal es que el alcalde hizo todo un entramado concertado con funcionarios municipales para poder traspasar dineros a la Achifarp y que pagara los cheques por los que arriesgaba responsabilidad penal en una causa por giro doloso de cheques”, planteó Sepúlveda.

También abordó la situación del imputado Eduardo Sendra, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta entre julio de 2021 y diciembre de 2022: “No hay un indicio de que haya habido algún concierto entre algún funcionario municipal, como el doctor Sendra, que a su edad tiene que estar en una situación de formalización por hacer su trabajo y por hacer informes justificados, es de total gravedad”.

Con relación a la imputación del delito concursal, Sepúlveda dijo que a su criterio lo que debe hacer una defensa “no es hacer alocuciones de persecuciones políticas como han hecho los contradictorios. En toda mi argumentación no he dicho que hay una persecución política porque mi preocupación es demostrar al tribunal que acá hay una persecución injustificada, desproporcionada y sin antecedentes de lo que la Fiscalía ha sostenido”.

Por último, y respecto a la necesidad de cautela, sostuvo que no debería haber cautelares contra Daniel Jadue porque “no hay antecedentes de existencia de participación” y cuando eso ocurre “no debería decretarse medida cautelar alguna”.

Y comentó que confía en que el tribunal va a desestimar las medidas cautelares. De todos modos, planteó que en caso de que se decrete alguna, pueda ser firma mensual o arraigo nacional.

Casi al final de sus alegatos, el abogado subrayó en la actitud procesal que ha tenido Jadue durante los tres años de investigación. “La Fiscalía no ha tenido que hacer un allanamiento en esta causa, tomas de muestras caligráficas, peritajes en la oficina de Recoleta, dos declaraciones, alzamiento de secreto bancario, entrega de equipos tecnológicos. Todo ha sido coordinado a través de correo electrónico o llamados de teléfonos por la fiscal para realizar cuestiones que en muchos otros casos se realizan con medidas intrusivas”, dijo.

Y añadió: “Por lo tanto, un imputado que ha colaborado de esta manera con la investigación naturalmente es una persona que tiene una actitud procesal donde tiene quiere enfrentar y acreditar su inocencia en el proceso penal”.

Abogado de Jadue critica que petición de formalización fue tardía

En ese sentido, y respecto a los dichos de Fiscalía sobre que Jadue es un peligro para la sociedad, Sepúlveda argumentó que “no es una persona que pueda tener reiteración delictual y no tiene cómo afectar las diligencias de la investigación porque, muy por el contrario, ha colaborado con ella”.

Y criticó que durante los tres años de investigación, el órgano persecutor no haya pedido formalizar antes a Jadue: “Fiscalía pretende hoy sostener que el alcalde de Recoleta es un peligro porque es alcalde y funcionario público. Me pregunto por qué durante tres años no lo formalizó si (en) el delito de cohecho la denuncia fue en 2020″.

A su juicio, ello fue porque el Ministerio Público “sabe que el alcalde no es un peligro para la sociedad, contemplando reiteración delictual porque de lo contrario tendríamos que pensar que la Fiscalía sabiendo de esa denuncia y con la mayoría de los antecedentes de la denuncia de esa época, dejó que el alcalde siguiera en su cargo y no le importó que se pudiera cometer reiteración delictual”.

Al último, Ramón Sepúlveda apuntó contra los dueños de farmacéuticas y ópticas, criticando que ellos van a “celebrar” en caso de que la jueza Paulina Moya decida decretar prisión preventiva para el jefe comunal de Recoleta.

“Los únicos que respecto del alcalde de Recoleta están con la champaña esperando efectivamente lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias, los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió en su mercado y cambió la vida de muchos chilenos, quede en prisión preventiva”.