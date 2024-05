Defensa de Daniel Jadue acusa que Fiscalía presentó delitos como un “historial de corrupción y eso no es real”

La Fiscalía le imputa al alcalde de Recoleta la comisión de cinco presuntos delitos: cohecho, administración desleal, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal. Tras casi tres horas de intervención de la defensa, la jueza decidió que la audiencia continúe este viernes a partir de las 9:00 horas.

A las 9:20 horas de este jueves comenzó en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago la segunda jornada de formalización de Daniel Jadue (PC), imputado por la Fiscalía por cinco delitos, en el marco del Caso Farmacias Populares: administración desleal, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal.

La causa es liderada por la fiscal especializada Giovanna Herrera, quien investiga la comisión de eventuales delitos en la compra de insumos médicos por parte de la ahora extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), durante la pandemia del Covid-19.

Todo comenzó luego de un testimonio que entregó un trabajador de Best Quality -dedicada a la venta de insumos médicos-, quien en una declaración judicial aseguró que el alcalde les solicitó un “bono” adicional de insumos a cambio de dejarlos como principales proveedores.

El miércoles la persecutora solicitó la prisión preventiva del alcalde de Recoleta.

A las 16:45 y luego de más de 7 horas de audiencia, en que expusieron la Fiscalía, los abogados querellantes y la defensa de Daniel Jadue, la jueza Paulina Moya pausó la formalización, informando que continuará este viernes a partir de las 9:00 horas.

Lee también: Abogado querellante dice que Jadue “sabía inconsistencias” en Farmacias Populares: “No tenían los dineros para pagar”

Este jueves la fiscal Herrera comenzó su intervención relatando los hechos cometidos por Jadue y algunos de los otros imputados que constituirían el fraude al fisco reiterado y el delito concursal.

En una de sus alocuciones, dio un ejemplo para comprender la “lógica de cómo (Jadue) se aprovechó de la Achifarp y cuál era su idea de esa institución”.

El 13 de agosto de 2019 el alcalde de Recoleta otorgó una entrevista en Mega. Allí, habló sobre la inauguración de la fábrica de prótesis y el centro audiológico: “Esto nace del convenio que firmamos en Cuba hace cerca de dos años con la Achifarp en conjunto con alcaldes que viajamos a la isla. Si bien las municipalidades no pueden realizar o iniciar actividad de tipo empresarial, la Achifarp sí puede. Por lo tanto importamos una fábrica de audífonos para poder venderlos a precio justo e importamos los centros de diagnósticos que ellos tienen, que son donde ellos se toman las muestras, sacan los moldes de las cavidades, de tal manera que además la impresora 3D imprime el audífono sea exactamente la forma y tamaño del oído y sea exacto”.

De acuerdo a Herrera, ello da pruebas de su participación en el delito concursal. “Él conocía las máquinas, las había inaugurado, las había traído, sabía para qué servían. Estaban en su oficina, estaban en la Municipalidad”

Además, remarcó la frase de Jadue sobre que los municipios no pueden realizar actividad empresarial, no así la Asociación, demuestra que “para eso quería la Achifarp, para eso la constituyó, para tener una actividad empresarial que fuera dirigida por él conforme a sus intereses”.

Así las cosas, la fiscal advirtió que “estamos en presencia de un complejo delicitivo” que entre 2020 y 2022 defraudó a distintas víctimas y afectó a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que tenía un patrimonio de más de $2 mil millones, “llevándola a una liquidación forzosa”.

También comentó la gravedad de las penas que se asocian a los distintos delitos que se le imputan al alcalde de Recoleta.

En torno a los delitos reiterados de fraude al fisco, cometidos por sobre las 400 UTM (cerca de $24 millones), arriesga una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Al ser de carácter reiterado, aumenta el grado, por lo que se habla de una pena de 10 años y 1 día a 15 años.

Herrera explicó que en este ilícito hay una agravante especial, ya que Jadue actuó concertado con otras dos personas. “En el caso de fraude al fisco es de tal gravedad (…) el que comete el fraude es el alcalde que lleva 10 años en ejercicio y que se concerta con 2 directores de salud” del municipio, advirtió. La pena podría ser de hasta 15 años por la reiteración.

Por los delitos concursales, la pena que va desde 541 días a 3 años.

Lee también: Presidente del PC acusa “descalificación gratuita” de Monsalve: Subsecretario tildó de “barristas” a militantes que apoyaron a Jadue

Tras ello, la jueza sostuvo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad y subrayó en la “gravedad de los hechos investigados”.

Es especialmente grave la investidura del imputado, que lleva en ejercicio más de 10 años en la Municipalidad de Recoleta, afirmó, argumentando que pasar a llevar el cargo implica que se “infringe a la democracia y a la república porque se engaña al electorado en la imagen política, en la imagen con que las personas en el voto eligen a quienes los van a dirigir”.

Y añadió: “También se quebrantaron la fe pública, patrimonio fiscal y la administración correcta (…). Se aprovecharon de una institución que tenía por fin velar por la salud de los vecinos y ciudadanos del país con una esperanza que tuvieron con las Farmacias Populares de poder tener precios justos para sus medicamentos”.

Hubo un “aprovechamiento directo de dineros públicos”, y fue “totalmente inexcusable que hayan dilapidado recursos de primera necesidad”, comentó.

De ese modo, reiteró la petición de prisión preventiva para los imputados Daniel Jadue y José Matías Muñoz Becerra, encargado de ventas de Achifarp entre junio y noviembre de 2020 y como secretario ejecutivo de la Asociación entre noviembre de 2020 y junio de 2022. Además de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Eduardo Carmelo Sendra Arratia, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

Tras el regreso del receso, comenzó el tiempo para que el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, presentara sus alegatos.

En concreto, el jurista centró parte de su intervención desestimando la indagatoria de la Fiscalía, acusando que el organismo cree que “esto (Achifarp) era un juguete del alcalde de Recoleta”.

“El poder de Jadue para la fiscalía es impresionante, porque convence concejales con telepatía, obliga a doctores de la Dirección de Salud por telepatía y convenció a los directores de ayudarles con el “juguete” y no participar nunca, y luego convenció a 91 alcaldes”, dijo.

En ese sentido, acusó que el Ministerio Público hizo una “lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un power point recortando partes de informes policiales y no se puede justamente porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente. Esto no es un juicio oral, pero esto es un tribunal donde hay que exhibir los documentos de manera completa si uno va a querer llegar a una conclusión en base a ese informe”.

Y continuó diciendo que los presuntos delitos cometidos por Daniel Jadue fueron presentados “prácticamente como un historial de corrupción del alcalde de Recoleta, eso no es real”.

Abogado de Jadue apuntó contra Best Quality

Posteriormente, Sepúlveda comenzó a apuntar contra Best Quality -empresa que vendió insumos médicos a la Achifarp en pandemia-, acusando que “es la génesis de esta causa porque su actuar inescrupuloso en pandemia generó la quiebra de la Achifarp”.

A su juicio, fue dicha organización la que “reventó” a la Asociación, la cual “tenía fines para mejorar la vida de los chilenos”.

Asimismo, sostuvo que por parte de la Fiscalía “ha habido un gran sesgo investigativo, no político”, apuntando a que las pruebas para sustentar los delitos tendrían que ser bajo una “comprobación material”. A su juicio, eso no ha ocurrido.

“No hay un acto que permita sostener que mi cliente engaño a la gente de esta empresa, no hay un elemento que permita sostener el concierto”, sentenció.