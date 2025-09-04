Justicia condena a Banco Scotiabank por negar renovación de tarjeta a personas mayores

El tribunal acogió una denuncia presentada por el Sernac tras los reclamos de dos personas mayores en contra del banco, acusando que se les negó la posibilidad de renovar sus tarjetas solo por haber superado los 75 años.

El Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes condenó al Banco Scotiabank por negar la renovación de tarjetas a personas mayores.

Detalles de la condena contra Scotiabank

El tribunal acogió una denuncia presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), condenando a la entidad bancaria por limitar arbitrariamente el acceso a la contratación de servicios o productos financieros a personas mayores de 75 años.

Desde el servicio detallaron que el caso se inició luego que dos personas mayores interpusieron reclamos en contra del banco, acusando que se les negó la posibilidad de renovar sus tarjetas de crédito solo por haber superado los 75 años, a pesar de ser clientes y no haber considerado otros parámetros objetivos, como son su capacidad de pago o endeudamiento.

Tras oficiar a la entidad y realizar una fiscalización online, acreditaron lo indicado por los consumidores, Frente a la gravedad de la situación, decidieron interponer una denuncia acusando discriminación arbitraria, puesto que “edad de las personas no es una justificación razonable para restringir el otorgamiento de un producto financiero”.

El tribunal acogió los argumentos del Sernac, indicando que al establecer en sus políticas generales de crédito una edad límite de 75 años para ser cliente, esto “implica evidentemente un requisito arbitrario carente de toda justificación que restringe o limita el acceso a la contratación de productos o servicios por la edad que tengan los clientes”.

Por ello, la corte le aplicó a Banco Scotiabank una multa de 100 UTM, es decir, alrededor de $7 millones, por haber infringido la Ley del Consumidor al incurrir en el delito de discriminación arbitraria.