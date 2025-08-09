Violento asalto en Jumbo de Maipú deja a un guardia herido: Sujetos huyeron con $50 millones en joyas

El hecho ocurrió al interior del supermercado ubicado en Av. Pajaritos, en la comuna de Maipú. El guardia lesionado, en tanto, fue trasladado a un recinto asistencial tras ser reducido por los asaltantes.

Este sábado, se registró un asalto a la joyería San Sebastián, ubicada dentro de un supermercado Jumbo en la comuna de Maipú.

El hecho dejó a un guardia de seguridad con lesiones leves y movilizó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

De acuerdo con el inspector Renato Caro, de la Brigada de Robos Occidente de la PDI, el delito se produjo cerca de las 11:40 horas, cuando un vehículo modelo Mitsubishi Outlander llegó al estacionamiento del recinto.

Desde allí, siete personas ingresaron al supermercado y se dirigieron directamente a la joyería ubicada en Av. Pajaritos.

Según el relato policial, los sujetos intimidaron a los dos vendedores presentes “a través de armas de fuego y elementos contundentes”.

Tras romper las vitrinas, sustrajeron aros, argollas y anillos de oro y plata avaluados en $50 millones.

En el lugar se encontraba un guardia de seguridad, quien fue trasladado en ambulancia hasta la Mutual de Seguridad tras resultar con heridas leves.

Los trabajadores que atendían la joyería, en tanto, no sufrieron lesiones.

La PDI mantiene establecida la presencia de ocho participantes en el asalto —el conductor del vehículo y quienes hicieron ingreso a la tienda—, aunque no descarta que haya más personas involucradas.