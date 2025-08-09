Detienen a sujeto que amenazó al alcalde de San Bernardo: Tenía antecedentes policiales y se dedicaba al comercio irregular

El sujeto que amenazó de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue detenido. La PDI detalló que, al ser confrontado con los medios de prueba, confesó haber dejado la carta con amenazas en la municipalidad.

El hombre que presuntamente amenazó al alcalde Christopher White fue detenido. Se trata de un ciudadano chileno de 56 años, con antecedentes policiales por lesiones graves, que se dedicaba al comercio irregular en la comuna de San Bernardo.

Sobre el procedimiento, el subprefecto Ariel Cantero detalló: “Logramos posicionar al imputado en el lugar donde se dejó esta carta, haciendo revisión también de videos y cámaras, lo cual nos permitió hacer un seguimiento de la ruta de este individuo, logrando obtener sus características y también el vehículo en que se movilizaba”.

El jefe de la Bicrim de San Bernardo complementó que el sujeto, al ser confrontado con los medios de prueba ya existentes, entre ellos la ropa que vestía en el momento del ilícito, confesó de voluntad propia que había realizado esta acción.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, señaló que “el imputado detenido será formalizado por el delito de amenazas no condicionales en contra del alcalde, proferidas por medio escrito, lo que constituye un agravante, sin perjuicio de que en su colaboración las medidas cautelares que se solicitarán guardan relación principalmente con tres vías. Dentro de la proporcionalidad de la pena establecida por el legislador, el delito de amenazas no condicionales es bastante bajo; el énfasis estará en la privación de libertad”.

El jefe municipal de San Bernardo declaró en CNN Chile que le dejaron una carta en las afueras del municipio, en la que decía: “Me van a matar a mí y a mi familia”, y enfatizó: “Es agobiante, porque mi familia no tiene nada que ver con mi trabajo”.