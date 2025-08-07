Alcalde White cuestiona seguridad en San Bernardo tras ser amenazado de muerte: “Hay un Chile A y un Chile B”

En conversación con CNN Chile, el jefe comunal criticó duramente la falta de apoyo estatal y exigió mayor coordinación entre las autoridades de seguridad. Además, detalló que esta amenaza es la cuarta que recibe desde que asumió como alcalde.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció este jueves haber recibido una amenaza de muerte dirigida tanto a él como a su familia, tras liderar una serie de operativos municipales contra el crimen organizado y el comercio ilegal en la comuna.

En conversación con Hoy Es Noticia, la autoridad comunal explicó que no se trata del primer episodio de este tipo.

“Esta es como la cuarta vez, pero esta vez fue por escrito”, señaló White, refiriéndose a la carta que fue dejada de forma anónima en el frontis de la municipalidad y que decía: “Déjenos trabajar. Te vamos a matar a ti y a tu familia”.

El jefe comunal, que se encuentra con protección policial actualmente, aseguró que estas amenazas son una represalia por los operativos realizados en San Bernardo para atacar principalmente a mafias y al crimen organizado. El último operativo hizo caer una red de venta ilegal de cigarrillos y se confiscó 20 mil cajetillas, valoradas en $100 millones.

“Claramente, tenía una amenaza de muerte a mí, pero también a mi familia. Es agobiante, porque mi familia no tiene nada que ver con mi trabajo”, enfatizó.

Críticas al Gobierno y llamado urgente a reforzar la seguridad

White aprovechó la instancia para exigir mayor coordinación y compromiso de parte de las autoridades de seguridad.

“Llamo al seremi de Seguridad y a las personas que debiesen llevar estos procesos, que bajen del escritorio, que metan los pies en la tierra y hagan el esfuerzo de coordinar servicios”, reclamó.

A juicio del edil, la situación de inseguridad en San Bernardo es insostenible: “En San Bernardo por cada 1.500 personas hay un carabinero. Hay un partido de fútbol y nos sacan los pocos carabineros que tenemos. Hay un Chile A y un Chile B”, afirmó, cuestionando la desigualdad en la distribución de recursos en materia de seguridad pública.

“Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Me van a secuestrar? Cuando le pase a alguien del Chile A vamos a reaccionar”, advirtió White, visiblemente frustrado ante la falta de respuesta efectiva.

Pese a la gravedad del mensaje, White afirmó que no abandonará su lucha contra las mafias que operan en la comuna. Sin embargo, reiteró que la presencia de instituciones como el Ministerio del Interior y las seremis de Seguridad aún no se traduce en una ayuda concreta para los municipios más golpeados por la delincuencia.

“En la práctica, tener un ministerio y un seremi de Seguridad no está haciendo una ayuda para mi comuna”, sentenció.

El alcalde anunció que presentará acciones legales y espera respuestas concretas en las próximas horas por parte de las autoridades encargadas de resguardar el orden público.