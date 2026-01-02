País región de los lagos

Joven de 19 años desaparecido en Lago Llanquihue fue encontrado sin vida

Por CNN Chile

02.01.2026 / 17:37

{alt}

El joven estaba desaparecido desde el jueves, cuando fue visto por última vez practicando un deporte acuático en el lago.

Una lamentable noticia fue la que tuvieron en la Región de Los Lagos este viernes, luego que fuera encontrado sin vida el joven de 19 años que estaba desaparecido desde el jueves.

Personal de rescate, de GOPE y de la Armada fueron parte de la búsqueda del joven en el sector de Ensenada, a cerca de media hora de Puerto Varas. Allí fue visto por última vez el joven cuando practicaba stand up paddle, un tipo de remo estando de pie.

Según testigos, el joven practicaba este deporte cuando las fuertes ráfagas obligaron a replegarse a la orilla. Entre idas y vueltas el joven no volvió a salir del lago y cercanos alertaron la situación.

El cuerpo del joven fue trasladado hasta el puerto de Puerto Varas.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado
Sin anestesia general y "le pusieron un clavo": Las dudas que dejó la declaración de Ximena Aguilera por operación "fast track" a su madre
Marta Herrera llega a Codelco: Asumirá como gerente de Ética y Cumplimiento el próximo 12 de febrero
Muere una persona y otras 12 resultan heridas en la capital de México tras temblor de 6,5
Ministra Aguilera descarta "privilegios" en atención de urgencia de su madre: "No hice ninguna presión"
Advierten altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central: Podrían alcanzar los 36° C