Joven de 19 años desaparecido en Lago Llanquihue fue encontrado sin vida

El joven estaba desaparecido desde el jueves, cuando fue visto por última vez practicando un deporte acuático en el lago.

Una lamentable noticia fue la que tuvieron en la Región de Los Lagos este viernes, luego que fuera encontrado sin vida el joven de 19 años que estaba desaparecido desde el jueves.

Personal de rescate, de GOPE y de la Armada fueron parte de la búsqueda del joven en el sector de Ensenada, a cerca de media hora de Puerto Varas. Allí fue visto por última vez el joven cuando practicaba stand up paddle, un tipo de remo estando de pie.

Según testigos, el joven practicaba este deporte cuando las fuertes ráfagas obligaron a replegarse a la orilla. Entre idas y vueltas el joven no volvió a salir del lago y cercanos alertaron la situación.

El cuerpo del joven fue trasladado hasta el puerto de Puerto Varas.