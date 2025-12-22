José Antonio Kast valoró reunión con Michelle Bachelet: “Necesitamos toda esa experiencia de ella como expresidenta”

El mandatario electo afirmó que al haber sido presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, Bachelet puede "tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy puede haber en nuestra patria".

Este lunes, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet,

La cita comenzó a las 12:15 horas en las oficinas de la fundación Horizonte Ciudadano y tuvo una reunión de aproximadamente dos horas.

A pesar de que se esperaba que Kast hablara sobre la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el mandatario electo señaló que no emitirá declaraciones sobre dicho tema.

Respecto a si su futuro gobierno apoyará la candidatura de la expresidenta a la ONU, afirmó que dará a conocer su determinación a partir del 11 de marzo, cuando ya sea presidente en ejercicio.

“Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo, no correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma con propiedad el cargo”, dijo.

Y añadió que “uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana”.

Kast: “Necesitamos la experiencia” de Bachelet como expresidenta

De todos modos, el líder republicano valoró la reunión con Bachelet, señalando que hablaron de distintas temáticas, como infancia, salud primaria, seguridad, “temas de defensa que ella también conoció”.

“Fue dos veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas y para lo que viene hacia adelante nosotros necesitamos toda esa experiencia de ella como expresidenta, de Eduardo Frei como expresidente, de quienes acompañaron, como Cecilia Morel, al expresidente Piñera”, comentó.

En esa línea, Kast remarcó que “en todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo quizás en un área específica con más profundidad, pero puede al haber sido presidenta en dos ocasiones, haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy puede haber en nuestra patria”.

“Nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero y lo hemos repetido una y otra vez. Eso esperamos que sea el espíritu de todos aquellos que en política hemos tenido diferencias, hoy día podamos parar en el activismo y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas”, concluyó.