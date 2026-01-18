José Antonio Kast se reúne con alcaldes y gobernadores de zonas afectadas por incendios forestales

El presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro por vía remota con autoridades regionales y locales para abordar la emergencia de incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. Además, este lunes se reunirá con el mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

Durante la tarde de este domingo, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió de manera remota con autoridades locales y regionales ante la emergencia de incendios forestales que afecta a la zona centro-sur del país.

En ese contexto, sostuvo un encuentro con los gobernadores Óscar Crisóstomo (Ñuble), Sergio Giacaman (Biobío) y Pedro Álvarez (Maule), además de los jefes comunales de Penco, Rodrigo Vera, y Tomé, Ítalo Cáceres.

“Agradezco la reunión junto a mi equipo con los gobernadores de Biobío, Ñuble y Maule, y los alcaldes de Penco y Tomé, para analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción”, comentó.

El llamado del Presidente Boric

Durante un punto de prensa para entregar un balance de la situación, el mandatario Gabriel Boric sostuvo que “conversé con el presidente electo para darle toda la información que tenemos disponible. Él también va a tener una conversación con algunas autoridades de la zona más tarde”.

“Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí el gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe, para responderle a los chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”, enfatizó.

Por su parte, Kast más temprano publicó en redes sociales: “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los siniestros, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico”.

Este lunes 19 de enero, el jefe de Estado sostendrá una reunión con la autoridad electa a las 11:00 horas, en el Palacio de La Moneda.