Presidente Boric confirma coordinación con José Antonio Kast por incendios: “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto”

El presidente y el mandatario electo se reunirán este lunes para coordinar información. "Las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno y en esto vamos a trabajar juntos", dijo Boric.

El presidente Gabriel Boric confirmó que se comunicó con el presidente electo José Antonio Kast por la emergencia de los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

Desde la Región del Biobío, hasta donde llegó para monitorear el estado de los incendios que afectan la zona, el mandatario señaló que está en coordinaciones con Kast para enfrentar la situación.

“Conversé con el presidente electo para darle toda la información que tenemos disponible. Él también va a tener una conversación con algunas autoridades de la zona más tarde”, señaló.

Y añadió que “esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto, aquí gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan”.

Kast “ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica”.

El mandatario también comunicó que mañana lunes después del Cogrid se reunirá con el presidente electo “para compartir la última información e ir coordinando, porque, como sabemos, las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno y en esto vamos a trabajar juntos”.

Desde el equipo de José Antonio Kast señalaron que se encuentra monitoreando la emergencia y que se mantiene en contacto con autoridades regionales.