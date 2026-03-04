José Antonio Kast se reúne con su futuro gabinete: Tendrán jornada de trabajo y coordinación

El mandatario electo afina detalles a una semana de su arribo a La Moneda.

Este miércoles, el presidente electo José Antonio Kast se encuentra reunido con los futuros ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias de su gobierno, en una jornada de trabajo y coordinación previo al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo.

La instancia, que se está llevando a cabo en el Hotel Radisson Blu, se extenderá hasta las 15:45 horas. A las 11:00 está previsto que la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, otorgue un punto de prensa para dar detalles sobre lo que será la jornada y los temas que se tratarán.

Este es el día después del quiebre del proceso de transición entre las administraciones lideradas por el presidente Gabriel Boric y el mandatario entrante, tras el abrupto término de una reunión bilateral en La Moneda.

La situación se produjo debido a la discusión sobre el cable con China que motivó sanciones por parte de Estados Unidos. Esto, luego que en una entrevista emitida el lunes, el presidente Boric señalara que había informado sobre la situación al equipo de Kast, lo que fue negado por la otra parte.

Luego de la suspensión de la reunión de este martes, Boric otorgó un punto de prensa en el que señaló que “desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

Posteriormente, Kast anunció que terminarían las coordinaciones con el gobierno saliente por “falta de confianza” en la información que se está entregando.