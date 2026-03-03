Quiebre entre Boric y Kast: Los episodios que terminaron con una abrupta suspensión de su reunión en La Moneda

En un hecho inédito desde el retorno de la democracia, las relaciones entre el Presidente y el Presidente electo están rotas, luego de la cancelación de la reunión bilateral que tenían agendada. Mientras Boric aseguró que le informó a Kast sobre la situación, este último le exigió al Mandatario que se retractara de sus dichos.

“El Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran“.

De esta forma, con profunda molestia, el Presidente Gabriel Boric abordó la suspendida reunión bilateral que estaba agendada para este martes en La Moneda con el Presidente electo, José Antonio Kast.

El origen dice relación con las negociaciones del Gobierno chileno para la instalación de un cable submarino que conecte la costa con Asia, lo que motivó duras sanciones de Estados Unidos contra funcionarios chilenos, acusando una “amenaza” para la infraestructura de telecomunicaciones del continente.

La situación generó tensiones entre el actual mandatario y el que asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo, circunstancia situación inédita desde el retorno de la democracia a Chile.

La entrevista de Boric y la versión sobre la entrega de información a Kast

El episodio clave que marcó el quiebre ocurrió este pasado lunes, luego que se emitiera una entrevista del Presidente Boric con Mega. En esta, planteó que “acá no hay nada oculto. Hemos sido absolutamente transparentes. Yo, de hecho, hable con el Presidente electo semanas antes que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas“.

“Le dije que quería conversar sobre -específicamente- el cable submarino. Porque me parecía que es una decisión delicada dada la situación geopolítica y que es una decisión de largo aliento, porque igual seguiría la tramitación en su Gobierno”, añadió.

Del mismo modo, había asegurado que “no quiero armar una polémica con el Presidente electo. Él sabe perfectamente que yo le dije que quería conversar sobre éste y otros temas. Pero esto se lo mencioné específicamente”.

La réplica del equipo de Kast

Antes de la sorpresiva suspensión de la reunión de este martes, ayer lunes ya se habían delizado tensiones desde el equipo de José Antonio Kast.

El próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI) aseguró que “el presidente electo no fue informado, no tenía conocimiento alguno y en las conversaciones que se sostuvieron no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”.

Por lo mismo, se le preguntó a Alvarado si el Presidente Boric estaba faltando a la verdad, ante lo cual aseguró que “no es el minuto de profundizar en ello, porque mañana tenemos una reunión a primera hora y ese será el momento donde se conversarán este tipo de situaciones”.