José Antonio Kast por dichos del ministro Jaime Gajardo sobre Gendarmería: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones”

Este sábado, el ministro de Justicia no descartó eventuales casos de “corrupción y sabotaje" al interior de la institución. "Puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y sabotaje”, dijo.

Este domingo, el presidente electo José Antonio Kast se refirió a los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre la crisis que enfrenta Gendarmería.

En entrevista con Meganoticias, el secretario de Estado no descartó que detrás de los errores administrativos pudieran existir eventuales casos de “corrupción y sabotaje” al interior de la institución, tras conocerse nuevos episodios de excarcelaciones erróneas.

“Estos son casos impresentables, son negligencias inexcusables. Los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió (…). Puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y sabotaje”, sostuvo Gajardo.

Presidente electo llama a cuidar las instituciones

Consultado por la prensa tras reaparecer públicamente luego de una semana de vacaciones en la Región de Los Ríos, el presidente electo evitó profundizar en el fondo de las declaraciones del ministro y puso el acento en el resguardo de las instituciones.

“Nunca hay que hablar mal de las instituciones. Las instituciones las tenemos que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosas que cuidan a Chile”, afirmó el futuro jefe de Estado.

En esa línea, añadió que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto, puede suceder, pero resguardemos y cuidemos nuestras instituciones, dentro de ellas, esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile”.