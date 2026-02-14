Ministro de Justicia advierte tras liberaciones erróneas: “Puede haber error administrativo, pero también corrupción y sabotaje”

En una entrevista, el secretario de Estado también tildó lo ocurrido como "casos impresentables" y "negligencias inexcusables".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), se refirió a la crisis en Gendarmería tras la liberación de reos por error.

Sus declaraciones se dan luego de que el jueves se conocieran, en menos de 24 horas y en hechos distintos, dos nuevas liberaciones indebidas: una en el Centro de Justicia de Santiago y otra en Viña del Mar, donde un imputado abandonó la cárcel sin pagar una fianza.

Con estos casos, ya suman al menos ocho episodios similares en los últimos meses, en medio de una crisis penitenciaria marcada por cifras récord de población penal y la expansión del crimen organizado tanto en el país como al interior de los recintos carcelarios.

En conversación con Meganoticias, Gajardo partió calificando los hechos como graves y apuntó a responsabilidades individuales. “Estos son casos impresentables, son negligencias inexcusables. Los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió”.

“Es una falta a sus labores más básicas como funcionarios“, dijo, afirmando que “para poder disminuir la cantidad de ocurrencia de estos casos, hemos aplicado una política de doble chequeo, es decir, no solo el funcionario que está en el recinto penal o en el tribunal tiene que llevar adelante las órdenes de liberación, sino que tiene que verlas con su superior jerárquico”.

En ese contexto, el secretario de Estado no descartó que detrás de los errores “haya otras motivaciones, haya posibles comisiones de delitos. Puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y sabotaje”, afirmó.

Asimismo, el ministro vinculó la situación con la reforma que impulsa el Ejecutivo para que Gendarmería de Chile pase a formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. “Hoy estamos presentando una reforma a la Constitución para que Gendarmería de Chile sea parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad (…). Esa reforma ha tenido mucha resistencia, porque una de las consecuencias es que terminen los gremios que hay al interior de Gendarmería”, recordó.