José Antonio Kast llama a poner el foco en el combate a incendios forestales: “No hay espacio para la política”

Autoridades de Gobierno informaron que hasta el momento hay 16 personas fallecidas debido a la emergencia.

El presidente electo José Antonio Kast llamó a poner el foco en el combate a los incendios forestales que afectan distintas zonas del país.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y con alerta roja regional, siendo las más afectadas hasta ahora.

Hasta esta mañana, poco más de 8.500 hectáreas han resultado consumidas en dichas regiones.

Asimismo, tras el Cogrid Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que hay al menos 16 personas fallecidas producto de la emergencia.

“Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, escribió Kast en sus redes sociales.