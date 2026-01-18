José Antonio Kast llama a poner el foco en el combate a incendios forestales: “No hay espacio para la política”
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 12:10
Autoridades de Gobierno informaron que hasta el momento hay 16 personas fallecidas debido a la emergencia.
El presidente electo José Antonio Kast llamó a poner el foco en el combate a los incendios forestales que afectan distintas zonas del país.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y con alerta roja regional, siendo las más afectadas hasta ahora.
Hasta esta mañana, poco más de 8.500 hectáreas han resultado consumidas en dichas regiones.
Lee también: Conaf: Más de 8.500 hectáreas consumidas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Asimismo, tras el Cogrid Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que hay al menos 16 personas fallecidas producto de la emergencia.
“Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, escribió Kast en sus redes sociales.