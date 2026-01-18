Conaf: Más de 8.500 hectáreas consumidas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Ambas regiones se encuentran con alerta roja y con estado de catástrofe.

Conaf entregó un balance por los incendios forestales que afectan el país, señalando que hasta las 9:30 de este domingo hay 24 en combate.

Cabe recalcar que las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y con alerta roja regional, siendo las más afectadas hasta ahora.

Hasta el momento, 8.596,8 hectáreas han quedado consumidas debido al avance del fuego.

Región de Ñuble:

Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil. Superficie preliminar: 500 hectáreas.

Incendio forestal Monte Negro, comuna de Quillón. Superficie preliminar: 1.500 hectáreas.

Incendio forestal Huracán, comuna de El Carmen. Superficie preliminar: 40 hectáreas.

Incendio forestal Pite, comuna de Bulnes. Superficie preliminar: 5 hectáreas.

Incendio Miramar, comuna de Coelemu. Superficie preliminar: 1,6 hectáreas.

Incendio forestal El Cardal, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 80 hectáreas.

Incendio forestal El Manzano, comuna de San Nicolás. Superficie preliminar: 361 hectáreas.

Incendio forestal Perales Biobío, comuna de Ránquil. Superficie preliminar: 2.200 hectáreas.

Incendio forestal Reserva Ñuble, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.

Región del Biobío:

Incendio Trinitarias, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 2.136 hectáreas.

Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 737 hectáreas.

Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja. Superficie preliminar: 1.000 hectáreas.