Conaf: Más de 8.500 hectáreas consumidas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 11:37
Ambas regiones se encuentran con alerta roja y con estado de catástrofe.
Conaf entregó un balance por los incendios forestales que afectan el país, señalando que hasta las 9:30 de este domingo hay 24 en combate.
Cabe recalcar que las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe y con alerta roja regional, siendo las más afectadas hasta ahora.
Hasta el momento, 8.596,8 hectáreas han quedado consumidas debido al avance del fuego.
Región de Ñuble:
- Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil. Superficie preliminar: 500 hectáreas.
- Incendio forestal Monte Negro, comuna de Quillón. Superficie preliminar: 1.500 hectáreas.
- Incendio forestal Huracán, comuna de El Carmen. Superficie preliminar: 40 hectáreas.
- Incendio forestal Pite, comuna de Bulnes. Superficie preliminar: 5 hectáreas.
- Incendio Miramar, comuna de Coelemu. Superficie preliminar: 1,6 hectáreas.
- Incendio forestal El Cardal, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 80 hectáreas.
- Incendio forestal El Manzano, comuna de San Nicolás. Superficie preliminar: 361 hectáreas.
- Incendio forestal Perales Biobío, comuna de Ránquil. Superficie preliminar: 2.200 hectáreas.
- Incendio forestal Reserva Ñuble, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.
Región del Biobío:
- Incendio Trinitarias, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 2.136 hectáreas.
- Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 737 hectáreas.
- Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja. Superficie preliminar: 1.000 hectáreas.