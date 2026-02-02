José Antonio Kast comienza gira estratégica por 3 países de Europa: Se reunirá con mandatarios de Hungría e Italia

El presidente electo viajará este lunes a Europa para exponer en el Parlamento Europeo y sostener reuniones bilaterales en Budapest y Roma, antes de regresar el viernes a Chile para retomar el anuncio de subsecretarios.

El presidente electo, José Antonio Kast, viajará la tarde de este lunes 2 de febrero con destino a Europa, donde visitará Bélgica, Italia y Hungría. En Bruselas asistirá a un Foro del Parlamento Europeo, en Budapest sostendrá un encuentro bilateral con el mandatario Viktor Orbán y en Roma se reunirá con la primera ministra, Giorgia Meloni.

El futuro mandatario viajará con destino a Bélgica, donde llegará durante la mañana de este martes y retornará el viernes 6 de febrero.

¿Cuáles serán las actividades de José Antonio Kast en Europa?

El primer destino de José Antonio Kast será Bruselas, Bélgica, donde asistirá a un Foro en el Parlamento Europeo, instancia en la que realizará una exposición en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión. En esa misma línea, también se reunirá con parlamentarios conservadores.

El miércoles se trasladará hasta Budapest, donde sostendrá un encuentro con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el jueves viajará hasta Roma para reunirse con la mandataria italiana, Giorgia Meloni.

Tras sostener una reunión con las autoridades italianas, el mismo jueves tomará un vuelo que lo traerá de vuelta a Chile para retomar su agenda nacional.

Anuncio de subsecretarios y delegados en espera

José Antonio Kast iba a anunciar la lista de subsecretarios y delegados presidenciales el viernes pasado, pero la reunión con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obligó a posponer este anuncio.

Los partidos políticos han presionado para que se den a conocer estas listas, pero tanto la gira por Centroamérica y Europa, han retrasado este anuncio.

Una vez que el presidente electo retorne a Chile, este viernes, dará a conocer quienes serán los subsecretarios y delegados presidenciales para su próximo gobierno.