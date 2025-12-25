Influencer y manager Jorge Matter es detenido por delitos de explotación sexual infantil y suministro de drogas a menores

El Ministerio Público investiga además la eventual difusión de material pornográfico infantil y la presencia de drogas al interior de los domicilios vinculados al caso, luego de la incautación de diversos dispositivos electrónicos que podrían ampliar los delitos imputados al creador de contenido y manager de figuras de la farándula nacional.

El influencer Jorge Morales Iter, conocido en redes sociales como Jorge Matter, fue detenido en el marco de una investigación por explotación sexual infantil y suministro de drogas a menores de edad, según confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con lo señalado por la fiscal Camila Albarracín González, la indagatoria no se limita únicamente a esos delitos.

“También se investiga la existencia de droga y la difusión de material pornográfico infantil, ya que se han incautado diversos dispositivos electrónicos que nos permitirán establecer estos hechos”, explicó la persecutora.

La fiscal agregó que existen antecedentes suficientes para respaldar la declaración de la víctima, quien relató que al interior de los domicilios investigados se consumían distintas sustancias ilícitas.

“Podemos corroborar que se consumía droga en estos lugares y que se cocinaba, en términos coloquiales, lo que él mismo refiere respecto de la fabricación de tusi”, señaló Albarracín en conversación con Radio Cooperativa.

Jorge Matter cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram y, además de su actividad como influencer, se desempeñaba como manager de diversos rostros de la farándula nacional.

La investigación continúa en desarrollo, mientras el Ministerio Público analiza el material incautado para determinar la eventual configuración de nuevos delitos y definir las responsabilidades penales correspondientes.