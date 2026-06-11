Irán declara el alto el fuego con EE. UU. “ineficaz” tras los últimos ataques estadounidenses y lanza represalias militares

(CNN) – Funcionarios de alto rango del gobierno iraní declararon este miércoles que los recientes ataques militares de Estados Unidos convirtieron el alto el fuego temporal entre ambos países en un acuerdo “sin sentido” e “ineficaz”. La escalada marca un nuevo punto de quiebre en las negociaciones de paz entre las dos potencias.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, publicó en X que “la responsabilidad total por las consecuencias de estas acciones ilegales y peligrosas recae en Estados Unidos y en cualquier parte que participe, facilite o asista en ellas”. En paralelo, el ejército iraní ejecutó ataques de represalia dirigidos a bases estadounidenses en la región.
Canciller iraní acusa a Washington de violar el derecho internacional
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, fue más directo en una llamada con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Según la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), Araghchi calificó las acciones de Washington como una “violación clara” del derecho internacional y señaló que los ataques “dejaron el alto el fuego ineficaz”.
Por su parte, el asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió que Estados Unidos debe aceptar los términos de Teherán o arriesgarse a perder “el último trozo de su credibilidad en el mundo”, sin precisar a qué condiciones se refería. Rezaei afirmó además que el presidente Donald Trump “se imagina que las bombas pueden sacarlo del atolladero que él mismo creó”, añadiendo que “los misiles iraníes lo hundirán aún más en él”.
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