Investigan homicidio de hombre baleado en La Pintana: Víctima recibió disparo en el cuello

La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan el homicidio de un hombre ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la comuna de La Pintana.

La víctima fue encontrada sin signos vitales en la vía pública, en calle Edith Magde Hunneus, en la población Santo Tomás.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hombre recibió un impacto balístico en la zona cervical, lesión que le provocó la muerte en el lugar.

Testigo escuchó un disparo durante la madrugada

Según los antecedentes policiales, una mujer alertó a las autoridades tras encontrar a la víctima en la vía pública.

La testigo relató que cerca de la 1:30 de la madrugada escuchó un disparo y, al salir, vio el cuerpo del hombre.

El comisario Gonzalo Luján, de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que la víctima presentaba una herida a bala en el cuello.

“La víctima presenta una herida a bala en la zona cervical, con entrada y salida de proyectil, y en este momento estamos revisando las primeras diligencias con el fin de establecer la dinámica de los hechos y la participación del o los autores que tengan relación con este evento”, indicó.

La testigo habría señalado a detectives que un hombre estaría involucrado en el crimen, antecedente que está siendo verificado por la Fiscalía ECOH y la PDI.

El fiscal Alberto Ríos detalló que en el sitio del suceso se levantaron distintas evidencias para avanzar en la investigación.

“Se levantó evidencia hematológica del lugar, se encontró una víctima fallecida con un impacto balístico que fue el que le causó la muerte, un solo impacto balístico”, señaló.

El persecutor agregó que se están empadronando testigos y revisando registros audiovisuales del sector para lograr la individualización del o los imputados.

Hasta el momento, no se han informado personas detenidas por este homicidio.