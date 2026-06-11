Adulto mayor retiró su finiquito del banco y minutos después se lo robaron en Conchalí: Se investiga posible “marcaje bancario”

Un adulto mayor fue víctima de un violento robo tipo “marcaje bancario” durante la tarde de este miércoles en la comuna de Conchalí.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima había retirado minutos antes $1 millón desde una sucursal bancaria, correspondiente a su finiquito.

El hecho ocurrió cuando el hombre retiraba a su nieto desde un colegio, tras el término de la jornada escolar.

Fue abordado por cuatro sujetos

Según los primeros antecedentes, el adulto mayor se encontraba junto al menor cuando fue interceptado por cuatro sujetos que descendieron de una camioneta.

Los delincuentes se dirigieron directamente hacia la víctima y la amenazaron con armas de fuego y un destornillador, mientras le preguntaban por la ubicación del dinero.

Debido a esa situación, se investiga si los asaltantes contaban con información previa sobre el retiro bancario realizado por el adulto mayor.

Tras sustraer el dinero, los sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida.

Las autoridades desarrollan las primeras diligencias para esclarecer la dinámica del robo e identificar a los responsables.

Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Una de las grabaciones habría permitido captar tanto la patente del vehículo utilizado por los delincuentes como sus rostros, antecedentes que serán analizados por los equipos policiales.